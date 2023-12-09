ثلاثة رياضيين يمثلون أمام القضاء بتهمة اغتصاب قاصر..

يواجه ثلاثة رياضيين جزائريين، السجن في تونس بعدما وجّهت إليهم تهمة اغتصاب أنثى سنها أقل من 16 سنة.

ووفق قناة ”النهار” الجزائرية اليوم السبت، فإن قضية الرياضيين الثلاثة، تمت برمجتها بعد غد الاثنين 11 ديسمبر الجاري، بعد سنة ونصف من تواجدهم رهن الحبس المؤقت.

وتحصلت ”النهار” على الوثائق الخاصة بالقضية، التي تعود أحداثها إلى شهر ماي 2022، خلال مشاركة المنتخب الجزائري في مسابقة دولية في رياضة ”الكامبو” القتالية، التي احتضنتها تونس في ماي في السنة ذاتها.

وأثناء تواجد الثلاثي، بأحد الفنادق بمدينة الحمامات تم إلقاء القبض عليهم من طرف الشرطة التونسية يوم الـ 14 ماي 2022. بتهمة اغتصاب أنثى سنها اقل من 16 سنة.

وحسب وقائع القضية، فإن الفتاة من مواليد 2011 تونسية الأصل مقيمة بفرنسا. وصرحت والدتها التي أودعت شكوى تتهم فيها الرياضيين الثلاثة الجزائريين، بأن ابنتها صاحبة الـ 11 ربيعا، تعرضت إلى الاغتصاب، غير أن المتهمين الثلاثة، نفوا خلال استجوابهم الأفعال المنسوبة إليهم.