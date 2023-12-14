جامعة التعليم الأساسي تصدر بيان هام..

طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيانها الصادر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بالإفراج عن رواتب شهر جويلية المحجوزة دون وجه حق باعتبار هذا الإجراء عملا مخالفا لكل التشريعات فاقدا لما يبرره .

كما دعت إلى “التراجع عن الاعفاءات التي ذهب ضحيتها مديرون لا ذنب لهم سوى التزامهم بقرار نقابي تشكل في رحم هياكل نقابية شرعية”.

وأكدت الجامعة على ضرورة تفعيل اللجان الفنية تقيدا بما نص عليه اتفاق 16 نوفمبر 2022 من خلال تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة وإعادة تصنيف المعلمين المصنفين في الصنف الفرعي أو من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي 21.

كما دعت الجامعة إلى تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضة ومعترضا بعنوان ستمبر 2022 كما نص على ذلك اتفاق 16 نوفمبر 2022.

هذا وأكدت الجامعة تبنيها المطلق لكل اشكال الرفض لوضعية الامتهان التي تحاول الوزارة فرضها على المعلمين.

ودعت الجامعة كافة الهياكل النقابية القطاعية إلى دعم هذه التحركات وتأطيرها وتأمين عوامل تعلمها ، كما دعت كافة النقابات والمنخرطات والمنخرطين إلى الحضور بكثافة في الوقفات الاحتجاجية أو الوطنية التي سينفذها المحجوزة رواتبهم لشهر جويلية أو النواب خارج الاتفاقية.