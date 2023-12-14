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عاجل/ “أبـ.ـو عبـ.ـيدة”: تدمير 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة.. وقتل أكثر من 32 جندي إحتلال

2023/12/14 أهم الأخبار, فلسطين

افاد “ابو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام عبر قناته على تيليغرام اليوم الخميس14 ديسمبر 2023، ان الكتائب تمكنت خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.
واضاف “ايو عبيدة” ان “مجاهدي القسام اكدوا مقتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم”.
كما اكد استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّ التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال وتوجبه رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

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