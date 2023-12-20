وزيرة التجارة تشرف على توزيع زيت الزيتون المعلّب في الاحياء الشعبية بتونس ومنوبة

أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزّاح ًصباح اليوم الاربعاء، زيارات ميدانية داخل الأحياء الشعبية بولايتي تونس ومنوبة، للاطلاع على وضع التزويد والأسعار الخاصة بالمواد الأساسية، والإشراف على توزيع مادة زيت الزيتون المعلّب الموجهة للمواطن بأسعار تفاضلية .

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فقد عاينت الوزيرة عمليات توزيع هذه المادة بحضور أعوان المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية ولاحظت استحسان المواطنين بهذه البادرة التي جاءت تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية .

وكانت هذه الزيارات مناسبة لمزيد الاطلاع على وضع السوق والاستماع لمشاغل المواطنين وسيتم إثرها إقرار جملة من الاجراءات لتحسين مستوى التزويد بالمواد الأساسية.

وتوقفت الوزيرة على احترام التخفيضات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعلَّقت بمنتوجات لحوم الدواجن والبيض ومعجون الطماطم ، فضلا عن توفر الخبز في المخابز والمحلات التي تمت زيارتها.

وواكب والي منوبة محمد شيخ روحه رفقة الإطارات الأمنية بالجهة الزيارات التي تمت داخل أحياء الولاية .