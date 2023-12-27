سعيّد: على المسؤولين ألاّ ينتظروا التعليمات لتقديم الخدمات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، كمال الفقي، وزير الداخلية حيث تناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد.

وركز رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين في الجهات والمعتمديات فضلا على البلديات لمسؤولياتهم تجاه المواطنين في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال، وألاّ يبقى المسؤولون على اختلاف مراكزهم ينتظرون تعليمات بتقديم هذه الخدمة أو تلك من السلطة المركزية وفي عديد الاحيان من رئاسة الجمهورية نفسها.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تأمين الطرقات في كافة مناطق الجمهورية والاستعاضة عن شعار العطلة الآمنة بالطريق الآمنة على مدار السنة.

كما أسدى تعليماته بتكثيف الدوريات لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها واحتكار عدد من المواد الغذائية ممن يريدون لا فقط الربح غير المشروع بل هم منخرطون مع جهات معلومة هدفها افتعال الأزمات وتأجيج الأوضاع الاجتماعية ، وفق ماورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.