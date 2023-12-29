حصيلة نشاط البورصة 2023: مؤشرات بورصة تونس تقفل على أداء إيجابي إلى حد ما

أقفلت مؤشرات توننداكس وتوننداكس 20 ومؤشر الشركات المالية سنة 2023 على منحى إيجابي، إلى حد ما، وفق ما أظهرته حصيلة نشاط البورصة في تونس، نشرتها، الجمعة، بورصة الأوراق المالية لتونس.

وأظهر المؤشر المرجعي لبورصة تونس، توننداكس، بداية سنة 2023 نسقا متواضعا وأنهى الثلاثي الأوّل من السنة على زيادة طفيفة لم تتخط نسبتها 0،24 بالمائة. واتخذ المؤشر، بعد ذلك، منحى تصاعديا وبلغ أعلى مستوى له، خلال السنة، وكان ذلك يوم 28 جويلية 2023 وحقق ارتفاعا قدّرت نسبته ب11،53 بالمائة. وكان تطوّر توننداكس، أساسا، مدفوعا بإفصاح المؤسسات المدرجة بالبورصة عن المؤشرات المتعلّقة بوضعياتها المالية خلال سنة 2022 ومستوى توزيع الأرباح على المساهمين.

من جهته، سار توننداكس 20، الذّي يبرز أداء أسهم 20 شركة الأكبر في البورصة والأكثر سيولة، على خطى مؤشر توننداكس. وأنهى توننداكس 20 سنة 2023 عند مستوى 3825،74 نقطة بعد أن حقق تطوّرا بنسبة 6،50 بالمائة لكامل السنة.

ومع ذلك كانت الحصيلة السنوية للمؤشرات القطاعية، التّي نشرتها بورصة تونس، متباينة. وحقّقت 7 مؤشرات، من بين 12 مؤشرا (قطاعات وقطاعات فرعية)، تطوّرا إيجابيا في حين كان أداء 5 مؤشرات سلبيا في إقفال سنة 2023.

وسجل مؤشر “الشركات المالية” أعلى إرتفاع، بنسبة 13،31 بالمائة، تبعه مؤشر الصناعة، بنسبة 12،32 بالمائة، فمؤشر الخدمات الموجهة إلى المستهلك، بنسبة 1،44 بالمائة. وسجل المؤشرين الآخرين اداء سلبيا وعرف المؤشر الخاص بخيرات الاستهلاك أهم تراجع في حدود 5،80 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بالمؤشرات الفرعية، فقد عرف مؤشر الخدمات المالية أفضل أداء بعد تطوّره بنسبة 33،59 بالمائة فمؤشر البنوك، الذّي زاد بنسبة 12،77 بالمائة.