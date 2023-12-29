هام/هذا موعد شهر رمضان..

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 جانفي المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف أنه “بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 فيفري القادم، وغرة رمضان 11 مارس القادم”، بحسب الحسابات الفلكية. وقال القاضي، بحسب ما نقلت عنه وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ) الرسمية، اليوم الجمعة، إن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 جانفي المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية. وأوضح القاضي أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين دقيقتين و9 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و17 دقيقة.