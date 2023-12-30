أريانة: عمليات أمنية واستعلماتية لمقاومة الإحتكار والإخلال بتراتيب الدعم

باشرت الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة قضيتين عدليتين الأولى من أجل الإحتكار والمضاربة والإخلال بتراتيب الدعم، والثانية من أجل نقل وحمل مواد مدعمة خارج المسالك القانونية، كما تولت حجز البضاعة ووسيلة النقل.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية تابعة لأحد مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من إماطة اللثام عن عملية سلب دراجة نارية تحت تهديد سلاح أبيض وإلقاء القبض على أحد مرتكبي العملية، والذي حجزت لديه قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.

وبمزيد التحري، أمكن التعرف على طرف ثان متورط في قضية الحال، وبمداهمة مقر سكناه تم العثور على صفيحة من مخدر القنب الهندي و09 علب أقراص مخدرة وحجزها، كما تم استرجاع الدراجة النارية المسروق، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الشخصين المشار إليهما آنفا.

وفي اطار الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الادارية والتصدي لكل المظاهر المخلة بالسلامة الصحية وحفاظا على سلامة المستهلك، تمكنت وحدات الاستعلام التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ومختلف وحدات إقليم أريانة من الكشف عن 04 محلات عشوائية لصنع المرطبات والحلويات غير الصالحة للإستهلاك وتعدّ في مكان غير صحي.

وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بالمكان التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المحجوز من حيث الاتلاف، وتقديم أصحاب المصانع على أنظارها.

كما أفاد مصدر أمني أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت أمس الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق صاحب محل لبيع المرطبات بحي التضامن، وذلك لاستعماله السكر والفارينة المدعمين في تصنيع المرطبات، مع حجز أكثر من 600 كغ من هاتين المادتين.