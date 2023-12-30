بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 13): الترجي الرياضي حسم الصدارة في المجموعة الثانية ومازال التشويق سيد الموقف في “الاولى”

نجح الترجي الرياضي في حسم صدارة المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وضمن النقاط الحوافز الثلاثة لمرحلة اللعب من اجل التتويج و ذلك اثر فوزه اليوم السبت بمناسبة قمة الجولة الثالثة عشرة للسباق على الاتحاد المنستيري على ارضية مصطفى بن جنات بنتيجة 2-1 .

واكتفى الاتحاد المنستيري بنقطتي حوافز فيما كسب النادي الصفاقسي المتاهل الثالث عن ذات المجموعة نقطة حوافز واحدة

وحقق الترجي الرياضي فوزا هاما على ارضية مصطفى بن جنات بالمنستير و امام ملاحقه المباشر الاتحاد المحلي ومثلت مباراة قمة المجموعة الثانية اختبارا حقيقيا لفريق باب سويقة للوقوف على جاهزيته قبل فترة توقف نشاط البطولة بمناسبة فعاليات كاس امم افريقيا المقررة بداية من يوم 13 جانفي القادم بالكوت ديفوار.

وحسم الترجي الرياضي فوزه بفضل اللاعب يوسف عومارو الذي افتتح النتيجة في دق (27) ليحقق اللاعب عودة قوية بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الاصابة التي تعرض لها واقترنت عودته بتسجيل هدف في شباك فريقه السابق وسجل كابا سووي (88د) الهدف الثاني للترجي . وفي المقابل قدم الاتحاد المنستيري مردودا ايجابيا لاسيما مع بداية اللقاء ولكنه اكتفى بتذليل الفارق عن طريق زياد العلوي (90+3).

وضمن الترجي الرياضي صدارة المجموعة (31 نقطة) و 3 نقاط حوافز يليه الاتحاد المنستيري ثاني الترتيب (25 نقطة) الذي سيدخل مرحلة التتويج بنقطتي حوافز والنادي الصفاقسي الذي ضمن بدوره المرور الى مرحلة اللعب من اجل اللقب بنقطة حوافز.

وعرفت ذات الجولة الثالثة عشرة تالق النادي البنزرتي الذي حقق انتصارا هاما وعريضا على ضيفه نجم المتلوي ب4-2 ليصعد فريق قرش الشمال الى المركز الرابع ب15 نقطة حيث ضمن العلامة الكاملة لنقاط الحوافز الخاصة بمرحلة اللعب من اجل تفادي النزول (4 نقاط) فيما ضمن نجم المتلوي 3 نقاط حوافز لذات المرحلة .

ولم يغير الفوز الذي حققه اتحاد تطاوين على مستقبل المرسى (1-صفر) شيئا في حصيلة نقاط الحوافز حيث سينطلق الاتحاد بنقطتي حوافز في مرحلة تفادي النزول و مستقبل المرسى متذيل المجموعة بصفر نقطة حوافز.

وفي المقابل لاتزال المجموعة الاولى محتفظة بكل اسرارها فيما يخص توزيع نقاط الحوافز والتي سيكون فيها الحوار مفتوحا بين الملعب التونسي و النجم الساحلي اللذين تعادلا دون اهداف في المباراة التي جمعتهما في اولمبي سوسة و النادي الافريقي الذي حقق الانتصار على مستقبل سليمان بنتيجة 1-صفر في اطار نفس الجولة وذلك الى حين استكمال الجولة الاخيرة المقررة يوم الاربعاء القادم

ولايزال التشويق يكتنف المجموعة الاولى لاسيما بعد تعادل الملعب التونسي صاحب الصدارة ب(24) نقطة مع ملاحقه المباشر النجم الساحلي (22 نقطة) صفر – صفر في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم باولمبي سوسة .

وانضم النادي الافريقي -ثالث الترتيب ب21 نقطة) الذي ضمن تاهله الى مرحلة اللعب من اجل التتويج الى الملعب التونسي و النجم الساحلي في صراع نقاط الحوافز بعد انتصاره على مستقبل سليمان بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة 1-صفر بفضل هذف هيثم الزعلوني.

وسيتواصل الحماس و الغموض حول توزيع نقاط الحوافز الخاصة بمرحلة تفادي النزول بين اندية الاولمبي الباجي (رابع الترتيب ب14 نقطة) و اتحاد بن قردان وقوافل قفصة (خامس الترتيب و 12 نقطة لكل فريق), فيما سيدخل مستقبل سليمان متذيل المجموعة مرحلة تفادي النزول بصفر نقطة.