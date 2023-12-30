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في الزهروني: خلال أدائهم للصلاة منحرف يدخل المساجد ليسرق أغراض وأحذية المصلين..!!

2023/12/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر تدوال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق تعمّد نفر سرقة أحذية وأغراض المصلين بأحد المساجد بجهة الزهروني بالعاصمة، وتقدّم أحد المتضررين إلى مركز الأمن الوطني بالزهروني يُعلم عن سرقة جمازته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 1600 دينار وساعة يدوية ومفتاح سيارته خلال تواجده بذات المسجد، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، وأمكن للإطارات والأعوان التابعين لمركز الأمن الوطني بالزهروني و فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي وبإشراف مسؤولي الوحدتين من التعريف بمرتكب عملية السرقة،.
وبعد عمليات تحري ومتابعة مع مختلف الوحدات الأمنية وبالتنسيق مع أعوان مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج، أمكن القبض على المعني.
وبعد استشارة النيابة العمومية تم تفتيش منزله والعثور على بعض المسروق والأبحاث متواصلة لدى مركز الأمن الوطني بالزهروني والمظنون فيه بحالة احتفاظ بعد اذن النيابة العمومية بذلك.

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