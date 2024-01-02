تجّار “الفريب” يهدّدون بإيقاف نشاطهم نهائيا!..

عبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة “الفريب” صحبي معلاوي عن رفضه الإجراءات الديوانية الجديدة المفروضة على قطاع “الفريب” والتي تلزم بضرورة تأشير رؤساء المكاتب الجهوية للديوانة على محاضر البيع والشراء من المصانع عوضا عن عون الجمارك بالمصنع

وهدد معلاوي، حسبما نقلته اذاعة الديوان اليوم الثلاثاء، بإيقاف النشاط بصفة نهائية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع السلطات المعنية.

كما دعا المعلاوي الدولة التونسية إلى تصنيف الملابس المستعملة المستوردة كسلع تونسية بهدف تمكين التجار من بيعها في كامل تراب الجمهورية من دون أي عراقيل معتبرا ان الإجراء المتخذ من طرف الديوانة يعرقل عمل الموردين والمصنعيين ويضر بالقطاع.