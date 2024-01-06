الإحتياطي من العملة الصعبة يزيد ب21 يوم توريد على مدى سنة..

زاد احتياطي تونس من العملة الصعبة بأكثر من 3،5 مليار دينار ما يمثل نموا ب21 يوم توريد على مدى سنة (من 5 جانفي 2023 إلى التاريخ ذاته من 2024)، وفق ما أظهرته مؤشرات نقدية ومالية نشرها البنك المركزي، السبت.

ويتجاوز هذا الإحتياطي، اليوم، وفق بلاغ للبنك المركزي قيمة 26،6 مليار دينار (ما يعادل 121 يوم توريد) مقابل 23 مليار دينار (ما يعادل 100 يوم توريد) بداية جانفي 2023.

وساعدت الزيادة الهامّة على مستوى العائدات السياحيّة وتطوّر عائدات العمل خلال سنة 2023 على توفير هذا الإحتياطي.

وسجّلت العائدات السياحية إرتفاعا بنسبة 28 بالمائة خلال 2023 مقارنة ب2022 لتناهز قيمتها 7 مليار دينار.

في ما زادت عائدات العمل بشكل طفيف، بنسبة 2 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،3 مليار دينار في 31 ديسمبر 2022 إلى 7،5 مليار دينار، حاليا.

وتطوّرت بدورها خدمة الدين الخارجي بنسبة 31،7 بالمائة لتقدر قيمتها ب11،7 مليار دينار في 2023 مقابل خدمة دين بقيمة 8،9 مليار دينار في 2022.