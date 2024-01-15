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بريطانيا تصنّف “حزب التحرير” منظّمة إرهابية

2024/01/15 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، الاثنين، إن بريطانيا أعلنت جماعة حزب التحرير الإسلامي العالمية منظمة إرهابية محظورة بشرط موافقة البرلمان.
وأضاف الوزير االبريطاني، في بيان في إشارة إلى الهجمات التي تشنها حركة حماس الفلسطينية، إن “حزب التحرير منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات السابع أكتوبر المروعة”.
وأوضح كليفرلي، أن إشادة الجماعة بالهجمات ووصف حماس بالأبطال على موقعها على الإنترنت يشكل تشجيعا للإرهاب.
ويعني الحظر أن الانتماء إلى المجموعة أو الترويج لها وترتيب اجتماعاتها وحمل شعارها في الأماكن العامة سيكون بمثابة جريمة جنائية في بريطانيا.

سكاي نيوز

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