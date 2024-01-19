القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بمحيط مؤسسة تربوية في المهدية!

تمكّن أعوان دائرة الأمن الوطني بالشابة، من القبض على شخص بتهمة “التهديد بسلاح وحمل سلاح أبيض بدون رخصة ” بمحيط مؤسسة تربوية، وفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للأمن الوطني على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وجاء ذلك إثر مكالمة هاتفية من مديرة إحدى المدارس الإعدادية بالشابة مفادها حصول خلاف بين تلميذين بساحة المدرسة، حيث تم في الحين تحوّل دورية أمنية والتي كانت متواجدة بمحيط المؤسسة التربوية وبالقيام بعملية التمشيط تم الاشتباه في شخص الذي بدت عليه علامات الاضطراب وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور بين طيات ثيابه على الة حادة “سكين” كبير الحجم.

وبمزيد التحري مع المظنون فيه تبين أنه التحق بالمدرسة المذكورة مُناصرة لشقيقه (تلميذ بنفس المؤسسة) الذي وقع في شجار مع تلميذ آخر وانه كان ينوي تهديد الأخير بعدم التعرض له مستقبلا. وبمراجعة النيابة العمومية بالمهدية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “التهديد بسلاح وحمل سلاح أبيض بدون رخصة ” و إبقاء شقيقه بحالة تقديم والأبحاث متواصلة، وفق نص البلاغ.