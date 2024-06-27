عاجل/ فاجعة مقتل طفل على يد شقيقه: التفاصيل وآخر التطورات..

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية اصدر أمس بطاقة ايداع بالاصلاحية ضد الطفل (13 عاما) المتهم بقتل شقيقه (15 عاما) بمنطقة السعفات التابعة لمعتمدية الشابة من ولاية المهدية وذلك بالنظر الى صغر سنه في انتظار استكمال الابحاث التحقيقية.

وقال بن جحا في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم ان القضية مازالت في طور الأبحاث وقرار الإيقاف التحفظي تم اتخاذه لحسن سير البحث ولا تتوفر حاليا اركان الجريمة حيث انه حسب رواية الام فانها تنفي تعمّد ارتكاب جريمة قتل عن قصد.

واوضح انه في هذه الحالة فان العقوبات تختلف بحكم سن الطفل بعد ايقافه تحفظيا بالاصلاحية والعقوبات تتراوح بين 10 سنوات وسنة واحدة بحسب ملابسات هذه الجريمة ان كانت عن قصد او عن طريق الخطأ.