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بالفيديو: عرض عسكري لتلاميذ ضباط بالأكاديمية العسكرية شكّلوا خلاله خارطة تونس

2024/07/04 أهم الأخبار, تونس, سياسة

قدّم عدد من التلاميذ الضباط بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد، امس الاربعاء، عرضا عسكريا بمناسبة اختتام السنة الجامعية، في حفل أقيم تحت إشراف وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش.
وتخلل الاستعراض العسكري “حركات رياضية جماعية وتمارين قتالية نفّذها التلامذة ضباط بالأكاديمية، برهنت على جاهزيتهم البَدنية ومهاراتهم القتالية التي اكتسبوها”، حسب بلاغ صدر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني.
كما قام التلاميذ بشكيل خريطة تونس رافعين العلم المفدى
وفي ما يلي رابط فيديو للحفل والاستعراض:
https://defense.tn/wp-content/uploads/2024/07/ACADEMIE-2024-SITE.mp4

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