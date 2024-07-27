عاجل/ قضية التلاعب بمحجوز: بطاقة إيداع ضد رئيس منطقة أمن سابق

صدرت بطاقة إيداع بالسجن جوالة في حق رئيس منطقة الأمن الوطني بنابل السابق في قضية مايعرف بالتلاعب بمحجوز، وذلك بعد أن تم سابقا سجن إطار أمني و باحث بداية في هاته القضية، حسبما افادت به اذاعة اي آف آم اليوم السبت.

وكانت النيابة العمومية قد قامت باستئناف الحكم منذ ابقاء رئيس منطقة نابل السابق في حالة سراح من طرف قلم التحقيق الا انه و بوصول الملف لدائرة الاتهام و إعادة النظر في الابحاث و مجريات التحقيق تم اقرار تهمة التلاعب بمحجوز و المتمثل في كمية هامة من الدخان الذي تم حجزه لدى احد التجار في ولاية نابل.