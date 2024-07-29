قابس: تنفيذ تدخلات لتحسين عوامل السلامة المرورية

قامت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس، خلال شهر جويلية الجاري، بالعديد من التدخلات الرامية الى تحسين عوامل السلامة المرورية بالطرقات المرقمة، وانجاح العطلة الآمنة، ومن بينها ازالة الحجارة الآيلة للسقوط بالمرتفعات الجبلية على مستوى الطريق الجهوية رقم 107 بمطماطة.

وبين مصدر مسؤول بادارة التجهيز لصحفي “وات” انه تم القيام باصلاح جزئي للطريق الوطنية رقم 15، من خلال معالجة الحفر التي يمكن أن تشكل خطرا على مستعملي الطريق المغاربية، وذلك عن طريق البرنامج التحفيزي للمقاولات الصغرى.

كما قامت ادارة التجهيز، في اطار الجهود المبذولة بمعالجة النقاط السوداء بالطرقات المرقمة، بتركيز وحدات للانارة بالطاقة الشمسية بمفترق الطريق الوطنية رقم 16 وبمسلك بن غيلوف من معتمدية الحامة الغربية وتولت صيانة مجموعة من وحدات الانارة بعدد من الطرقات المرقمة ومن بينها طريق المطار، كما ركزت طوابي وحواجز بالجريد الجاف بالطريق المحلية رقم 786 (طريق المطار) لقاومة زحف الرمال، وذلك عن طريق البرنامج التحفيزي للمقاولات الصغرى.