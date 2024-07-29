انطلاق ضخ المياه المحلاة في صفاقس ووزير الفلاحة يعتذر للتونسيين



تحول وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي صباح اليوم الاثنين 29 جويلية 2024 مرفوقا بالمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس محمد النفطي ڨدودة إلى محطة تحلية مياه البحر بقرقور، أين عاين سير تقدم الأشغال وانطلاق تشغيل الوحدة الأولى لضخ المياه المحلاة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسعة 25.000 متر مكعب في اليوم، في انتظار تشغيل الوحدات الثلاث المتبقية والتي ستدخل حيز الاستغلال الكلي خلال شهر سبتمبر القادم بطاقة انتاجية تقدر بمائة ألف متر مكعب في اليوم في مرحلة أولى قبل مضاعفتها لاحقا لتصل 200 ألف في مرحلة ثانية وهو ما سيمكن من تغطية كل حاجيات ولاية صفاقس.

الوزير شدد على أهمية هذا المشروع الذي سيمكن من خفض كميات مياه الشمال نحو صفاقس وتوجيهها إلى الساحل، خصوصا وأن نسبة الملوحة بالمياه المحلاة في حدود نصف غرام باللتر الواحد، والحال أن نسبة غرام تعتبر مقبولة جدا وفق تقديره.

الوزير أعرب بالمناسبة عن اعتذاراته لكل التونسيين ممن عانوا جراء انقطاع المياه خلال هذا الصيف، خصوصا وأن ما يزيد في حدة معاناتهم الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وارتفاع الطلب.

مشددا في هذا السياق على أن الدولة لم تبق طيلة الفترة الماضية مكتوفة الأيدي، من ذلك بناء أربع سدود جديد وجهر القديمة منها من أجل الرفع في طاقتها الاستيعابية بالتوازي مع إنشاء أكثر من محطة تحلية بكل من جربة وقابس وسوسة.