بشرى سارة بخصوص صابة الزيتون بهذه الولاية..

قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، صابة الزيتون خلال الموسم الحالي ب62 ألف طن زيتون زيت بمعدل 12 ألف طن من الزيت، مقابل 58 ألف طن خلال الموسم الفارط بمعدل 11 ألف طن من الزيت، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي الكزدغلي، في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع إنتاج 5600 طن من زيتون المائدة الذي تبلغ مساحته 1200 هكتار مقابل 4800 طن خلال الموسم الفارط، لافتا الى ان الصابة ستكون طيبة وذات جودة بفضل جهود الفلاحين في توفير المداواة والمياه بالاعتماد على الري التكميلي نظرا لنقص مياه الري خلال شهري جويلية وأوت.

وأبرز الكزدغلي، أنه من المنتظر ان تنتظم جلسة خلال الأسبوع القادم مع السلط الجهوية لتحديد موعد انطلاق جني الزيتون وتفادي الاشكاليات التي يمكن ان تعترض الفلاحين وأصحاب المعاصر مع العمل على توفير أحسن الظروف لضمان حسن سير الموسم

تجدر الإشارة الى ان موسم جني الزيتون يكتسي أهمية بولاية نابل باعتبار أنه يتواصل على امتداد ثلاثة أشهر ويوفر حوالي 500 ألف يوم عمل ويشغل حوالي 3500 عامل وتقدر مساحة الغابة الجملية للزيتون بالجهة بحوالي 27 ألف و700 هكتار تتوزع على 26 ألف و500 هكتار زيتون زيت و1200 هكتار زيتون مائدة، لاسيما وان الجهة تضم 49 معصرة من بينها 47 معصرة عصرية وتقدر طاقة التحويل اليومية ب 2500 طن