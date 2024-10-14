صادم/ حادثة تقشعر الأبدان: يسحل زوجته في الشارع أمام المارة ويقص شعرها..!!

في حادثة صادمة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو على نطاق واسع، لرجل وهو يحلق شعر زوجته ويقوم بسحلها وجرها بوحشية وسط الشارع، في دهشة المارة وعجزهم عن التدخل.

وفور انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية المصرية، وتبين أن الحادث نتيجة خلافات زوجية مستمرة بين زوج يعمل حدادا وزوجته، وتفاقمت خلافتهما لتصل إلى هذا المشهد العنيف.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، في القبض على المتهم بضرب زوجته وسحلها وحلق شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة.

وأفاد شهود عيان على مواقع التواصل، برفض الزوج أي محاولة من المارة للتدخل، وأصر على سحل زوجته في الشارع، وسط صدمة وذهول الحاضرين، وفور التحقق من الواقعة، قامت قوة أمنية بإلقاء القبض على الزوج المتهم، وتم اقتياد الزوج إلى نيابة شمال الجيزة، التي باشرت التحقيقات معه في التهم الموجهة إليه.

ولاقت الواقعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رواد مواقع التواصل بالعدالة للمرأة التي تعرضت لهذا الاعتداء الوحشي في مكان عام.

إلى ذلك، تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بضرب زوجته وسحلها وحلق شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعد اعترافه بارتكابه للواقعة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد اعترف الزوج الذي يعمل “حدادا” بسحل زوجته مبررًا فعلته بأنه اكتشف تصوير زوجته لفيديوهات وبثها عبر حسابها على موقع “تيك توك”، ورغم تحذيره لها مرات عدة لكنها لم تهتم، واستمرت في طريق حصد المشاهدات، حتى إنها باتت تظهر بشعرها رغم كونها محجبة.

“العربية.نت”