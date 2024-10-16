عاجل/ تطورات جديدة في قضية “الأنستغراموز” التونسية الموقوفة في الجزائر..

أذن القضاء الجزائري أمس الثلاثاء، بإطلاق سراح التونسيّة دنيا قاني، بعد استئناف فريق الدفاع عنها الحكم الابتدائي الصادر في حقّها، والقاضي بسجها مدّة سنة نافذة.

ودنيا قاني تونسية، نشرت نهاية الأسبوع المنقضي أثناء تواجدها في الجزائر، فيديو قالت فيه إنّها “تعرّضت إلى عملية تحرّش ومحاولة اعتداء من قبل مجموعة شبّان”، وانتقدت معاملة الوحدات الأمنية معها إثر تقدّمها بشكاية في الغرض، ليتم فور ذلك إيقافها والحكم عليها بالسجن لمدّة سنة.

وأوضح الأستاذ فيصل دريوش، محامي جزائري تطوّع للدفاع عن دنيا قاني، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أنّ منوبته أصبحت حرّة وبإمكانها العودة إلى تونس، بعد استفادتها من “ظروف تخفيف الحكم”.