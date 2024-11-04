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استرجاع 13 عقارا فلاحيا دوليا بهذه المعتمدية..

2024/11/04 أخبار, المصدر, مجتمع

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، اليوم الإثنين، 13 عقارا فلاحيا دوليا كانت مستغلة من طرف مواطنين دون صفة قانونية على مساحة 85 هكتارا بمعتمدية سبيطلة وتحديدا بضيعة “فائزة” موضوع الرسم العقاري عدد 514.

وبيّن المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، نحيب الرابحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه استرجاع العقارات الفلاحية المذكورة تم اليوم تنفيذا لقرارات إخلاء صادرة عن والي القصرين منذ سنة 2015، وذلك بمعية الوحدات الأمنية وتحت إشراف والي الجهة زياد الطرابلسي وبحضور كاتب عام الولاية ومعتمد سبيطلة.

وأشار إلى أنه تمت إزالة جميع الشوائب الموجودة بالعقارات المسترجعة بواسطة آلة جارفة، وتكليف المركب الفلاحي “الخضراء” بسبيطلة من الإشراف على هذه العقارات حفاظا على ممتلكات الدولة ، مؤكدا أنّه سيتم العمل على إعادة توظيفها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

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