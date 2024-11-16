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تنبيه/ اضطراب وانقطاع مياه الشرب يوم غد بهذه المناطق..

2024/11/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد، مساء السبت 16 نوفمبر 2024، برمجة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد أشغال صيانة متأكدة للضغط المتوسط للتيار الكهربائي، يوم الأحد.

ومن المتوقّع أن تتسبّب هذه الأشغال في انقطاع التيار الكهربائي على الآبار العميقة “أم العظام 2″ و”جلمة 14″ و”RC2” المزودة لمدينة سيدي بوزيد بالماء الصالح للشرب.

ونتيجة لذلك، سيشهد توزيع مياه الشرب اضطرابات وانقطاعات على المناطق المرتفعة لمدينة سيدي بوزيد بداية من صبيحة يوم الأحد.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من مساء اليوم نفسه.

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