للمرة الثانية: منزل هذا اللاعب يتعرض للسرقة..!

حجز أطنان من مادتيْ البطاطا والتفاح بهذه الجهة..

بشرى سارة لمرضى السرطان..

إعلان حالة التأهب في المكسيك مع اقتراب العاصفة “سارة” وتحذير من أمطار غزيرة جنوب شرق البلاد..#خبر_عاجل

توقيع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك بين تونس والسعودية

2024/11/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خالد بن عبد العزيز الفالح، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.

ونوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، “بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن تونس تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية”.

من جهته أعلن وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، “عن توقيع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك مع وزير الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى برمجة لقاء مع عدد من الوزراء و زيارة عدد من المواقع الاستثمارية المتاحة للشركات السعودية، معبرا عن أمله في تحقيق البعض من هذه الاستثمارات”، حسب تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn