توقيع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك بين تونس والسعودية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خالد بن عبد العزيز الفالح، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.

ونوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، “بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن تونس تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية”.

من جهته أعلن وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، “عن توقيع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك مع وزير الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى برمجة لقاء مع عدد من الوزراء و زيارة عدد من المواقع الاستثمارية المتاحة للشركات السعودية، معبرا عن أمله في تحقيق البعض من هذه الاستثمارات”، حسب تعبيره.