عاجل/ الممثل والمخرج رضا عزيز في ذمة الله..

نعت وزارة الشؤون الثقافية المخرج والممثل والصحفي رضا عزيز الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 بعد صراع مع المرض.

وقد ساهم الفقيد في إثراء الساحة الفنية بأدواره التمثيلية في المسرح والمسلسلات التلفزية والأفلام السينمائية، كما كان أحد الوجوه الرياضية على المستوى المحلي وأحد أبرز الإعلاميين والفاعلين في الجهة.

وكانت للرّاحل مساهمات ثقافية قيّمة من خلال تأسيسه لجمعية العطاء المسرحي بالساحلين في فترة السبعينات مع ثلة من إخوانه أو من خلال مشاركاته المسرحية والتلفزيونية على غرار “بنت الخزاف” و”خضراء والكنز” و”ضفائر” و”عطر الغضب” و”‘قمرة سيدي محروس'” و”لأجل عيون كاترين” وغيرها من الأعمال.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون”.