القبض على عشرات المفتش عنهم بهذه الولاية وحجز اطنان من البطاطا



نظمت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بقفصة بتعزيز من الوحدات التابعة لحفظ النظام الجهوي بقفصة، حملة أمنية على النقاط السوداء والساحات العامة للقبض على العناصر الإجرامية الخطيرة المفتش عنها والمورطة في قضايا حق عام، حيث تم تسجيل النتائج التالية :

– القبض على 76 مفتش عنهم ومورطين في قضايا عدلية.

– حجز 49 قرص مخدّر إكستازي.

– حجز 13 قطعة من مخدّر القنب الهندي.

– حجز 2200 لتر من البنزين المهرب.

– الاحتفاظ بـ 15 نفرا مورطين في قضايا “ترويج مخدرات، سرقة”

– حجز حوالي 3500 لتر من مادة اللاقمي.

– حجز 5360 كغ من البطاطا.