عاجل/ تضم وزير داخلية أسبق وكوادر أمنية: تفاصيل محاكمة متهمين في قضية “التسفير”



احتضنت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، جلسة محاكمة في قضية ما يعرف بملف التسفير الى بؤر التوتر.

حيث تولت الوحدات الامنية، جلب وزير داخلية اسبق ورئيس سابق لفرقة حماية الطائرات والناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور واطار أمني سابق واخرين، وذلك لمحاكمتهم في القضية المذكورة.

وطالب اعضاء هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق، بتأجيل المحاكمة للقيام بطلبات تحضيرية تتمثل في مكاتبة وزارة الداخلية حول تحديد عدد الأشخاص الذين سافروا الى بؤر التوتر بداية من 2012 الى حدود 2016، كما طالبوا بمد وزارة الداخلية للمحكمة بعدد الأشخاص الذين خضعوا لاجراء s17 وتم منعهم من السفر خلال فترة عمل موكلهم كوزير للداخلية، الى جانب الافراج عن موكلهم من سجن ايقافه، حسبما نقلته اذاعة الديوان.

ومن جهتهم طالب محامو المتهمين بدورهم بالافراج عن موكليهم من السجن .

واثر الجلسة قررت هيئة الدائرة حجز القضية للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.