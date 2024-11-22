عاجل/ قتيل و5 جرحى في حادث مرور مروّع بهذه الجهة

جدّ مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، حادث انقلاب سيارتين وانزلاق أخرى بطريق بورقبة العطار على مستوى المرناقية، مما أسفر عن حالة وفاة على عين المكان، وإصابة خمسة اخرين من بينهم أطفال إصاباتهم متفاوتة، وفق تأكيد مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتفيد صورة الحادث الخطير أنه مع نزول كميات من الامطار، جد الحادث الذي انزلقت فيه سيارة ثم انقلبت سيارتين في الوقت نفسه، وبإعلام أعوان الحماية المدنية عاينوا حالة الوفاة على عين المكان وتم تسليمها لدورية حرس الوطني، وتولوا إسعاف المصابين الذين كانوا خمسة حيث تم نقلهم على جناح السرعة الى مستشفيات الأطفال باب سعدون وشارل نيكول والرابطة لتلقي التدخلات العلاجية اللازمة، وإزاحة السيارات المتضررة من الطريق.

وتم بعد اعلام النيابة العمومية، تمت إحالة جثة الضحية على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، وتولى أعوان الحرس الوطني بقية إجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث.