تونس تشارك في أشغال مؤتمر الإستثمار العالمي في الرياض

يشارك وزيرالإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في أشغال مؤتمر الإستثمار العالمي في دورته 28 الذي سينعقد بالعاصمة السعودية الرياض من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، مرفوقا برئيسة الهيئة التونسية للإستثمار والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وينعقد المؤتمر، الذي ينتظم بالشراكة بين الهيئة السعودية لتسويق الإستثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الإستثمار(WAIPA) تحت عنوان ” تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام – توسيع فرص الإستثمار ” وذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء وممثلي الحكومات و مسؤولي وكالات وهيئات الإستثمار و الفاعلين من عالم المال والأعمال والخبراء في المجال من كافة دول العالم.

ويشكل هذا المؤتمر العالمي مناسبة لمناقشة عديد المسائل الهامة في إطار ندوات وورشات حوارية من ذلك دور الإستثمارات الخارجية في معاضدة جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات المستجدة في ضوء التطورات والتحولات المتسارعة وتداعياتها على التنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى تدارس السبل الكفيلة بتحسين مناخات الإستثمار.

وسيشارك وزير الإقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له بالإضافة إلى الحضور في الإفتتاح الرسمي للمؤتمر، في عدد من الورشات فضلا عن لقاءات ستجمعه بمستثمرين ورجال أعمال سعوديين وآخرين، بغاية التعريف بمناخ وفرص الإستثمار ومزيا تونس التفاضلية.