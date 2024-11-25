عاجل/ مقتل أربعيني طعنا بهذه الجهة..والقضاء يفتح تحقيق..

تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسليانة بالبحث في ملابسات وفاة شاب في عقده الرابع من العمر اثر تعرضه لعدة طعنات بواسطة آلة حادة من طرف أحد أقاربه بعد نزاع حول عقار بجهة كسرى من ولاية سليانة وفق ما أكده عيسى القاسمي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة والناطق الرسمي باسمها.

وأضاف القاسمي في تصريح لاذاعة موزاييك بأن اشعارا ورد اليوم الاثنين على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مفاده تعرض شاب الى عدة اصابات في مواطن مختلفة من جسده بواسطة آلة حادة مما تطلب نقله على جناح السرعة الى المستشفى الا أنه فارق الحياة نتيجة خطورة اصاباته، ليتنقل اثرها ممثل النيابة العمومية مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث الى المكان حيث تمت معاينة جثة الضحية وايداعها لاحقا على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة ان قاضي التحقيق أصدر انابة قضائية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة لمباشرة الأبحاث اللازمة حيث تبين أن أحد أقارب المتوفى هو الذي اعتدى عليه اثر خلاف نشب بينهما بسبب نزاع عقاري، مضيفا بأن المشتبه به لازال متحصنا بالفرار وتجري الوحدات الأمنية أبحاثا واسعة بحثا عنه.