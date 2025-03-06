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البرلمان يقرر برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء من الحكومة..#خبر_عاجل

2025/03/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بإشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، وذلك كالآتي

جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 لتوجيه 7 أسئلة شفاهية إلى وزير التربية.

جلسة عامة يوم الأربعاء 19 مارس 2025 لتوجيه 8 أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان.

جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزير النقل.

جلسة عامة يوم الأربعاء 26 مارس 2025 لتوجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، مع عرض للوزارة حول عدد من المحاور الاستراتيجية.

واطّلع المكتب في جانب آخر من أشغاله ، وفق بلاغ للبرلمان ، على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 53 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

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