خطير: يخترق حسابات ”فيسبوك” لتنفيذ عمليات تحيّل.. ويجني مئات الآلاف..!!

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين، اليوم السبت 8 مارس 2025، من الإطاحة بشخص قام باختراق وقرصنة أكثر من 20 حساب “فيسبوك”، وبافتعال أكثر من 60 حسابا وهميا، من أجل استغلالها في عمليات تحيّل، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، عماد العُمْري.

ولفت المتحّدث باسم محاكم القصرين في تصريح لاذاعة موزاييك إلى قيام المشتبه به بانتحال صفة محامي وبإيهام ضحاياه بوضعيات وهمية مكنته من تلقي حوالات بريدية تجاوزت مئات آلاف الدينارات.

وبمراجعة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس بالقصرين للنيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به.

وفي سياق آخر، تمكّنت فرقة الابحاث والتفتيش بالقصرين، اليوم، من إلقاء القبض على 12 “عنصرا إجراميا خطيرا”، مفتش عنهم من أجل جرائم مختلفة أهمها ترويج مواد مخدرة والعنف والسلب والسرقة والتحيل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وفق المتحدث باسم محاكم القصرين.