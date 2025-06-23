عاجل/ الجيش الأمريكي كان على علم بالضربة الايرانية على قاعدة العديد في قطر

نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مصادر أميركية قولها، مساء الإثنين، إن الجيش الأميركي كان على علم بالضربة التي وجهتها إيران لقاعدة العديد في قطر.

وأوضحت المصادر: “الجيش الأميركي استعد للهجوم الايراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية إخلاء قاعدة العديد في وقت سابق.

ولفتت، في بيان، إلى أن “القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جرّاء الهجوم”.

كما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأن إيران نسقت الهجمات على قاعدة العديد مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر.

وتضم قاعدة العديد 10 آلاف جندي أميركي، وهي أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وفق “فوكس نيوز”.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان، الذي نقلته وكالة “تسنيم” للأنباء: “عقب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية “بشائر الفتح”، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية”.

وأكدت إيران أن الهجوم على القاعدة الأميركية لا يشكل “أي تهديد” لقطر.