عاجل/ استئناف رحلات هذا القطار بعد توقفه 5 سنوات

تأجيل رحلات اللود بين صفاقس وقرقنة بسبب التقلبات الجوية

العالم يشهد خسوف كلي للقمر..وهذا موعده..#خبر_عاجل

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 63633 شهيدا..#خبر_عاجل

عاجل/ تونسي الجنسية: الكشف عن هوية منفّذ عملية الطّعن في مرسيليا

2025/09/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, حوادث و قضايا

كشفت وسائل اعلام فرنسية، أن الشرطة قامت بقتل منفذ عملية الطعن في مرسيليا جنوب فرنسا وهو تونسي الجنسية ومن مواليد 1990 ومقيم بصفة قانونية.
وحسب صحيفة “لو باريسيان”، الفرنسية، فإن المتهم تم طرده مؤخرا من فندق مقيم به نظرا لأنه لم يدفع مستحقات الإيجار.
وقال المدعي العام في مرسيليا، نيكولا بيسون، خلال مؤتمر صحفي، ان المتهم دخل الغرفة التي كان يقطنها سابقًا، ووجّه “طعنة بسكين إلى الشخص الذي يقطن الغرفة في الوقت الحالي”، ليتم نقله إلى المستشفى.
و أضاف المدعي العام، ان المتهم نزل بعد ذلك ووجّه “طعنة أو عدة طعنات بسكين” إلى مدير الفندق، ثم خرج إلى الشارع وطعن ابن المدير في ظهره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn