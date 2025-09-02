عاجل/ تونسي الجنسية: الكشف عن هوية منفّذ عملية الطّعن في مرسيليا

كشفت وسائل اعلام فرنسية، أن الشرطة قامت بقتل منفذ عملية الطعن في مرسيليا جنوب فرنسا وهو تونسي الجنسية ومن مواليد 1990 ومقيم بصفة قانونية.

وحسب صحيفة “لو باريسيان”، الفرنسية، فإن المتهم تم طرده مؤخرا من فندق مقيم به نظرا لأنه لم يدفع مستحقات الإيجار.

وقال المدعي العام في مرسيليا، نيكولا بيسون، خلال مؤتمر صحفي، ان المتهم دخل الغرفة التي كان يقطنها سابقًا، ووجّه “طعنة بسكين إلى الشخص الذي يقطن الغرفة في الوقت الحالي”، ليتم نقله إلى المستشفى.

و أضاف المدعي العام، ان المتهم نزل بعد ذلك ووجّه “طعنة أو عدة طعنات بسكين” إلى مدير الفندق، ثم خرج إلى الشارع وطعن ابن المدير في ظهره.