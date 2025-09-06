غدا.. أسطول الصمود المغاربي ينطلق من ميناء سيدي بوسعيد #خبر_عاجل

ينتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة من تونس يوم غد الأحد 07 سبتمبر 2025، في اتجاه سواحل غزة بعد أن يلتقي بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة الذي يواصل إبحاره في مياه البحر الأبيض المتوسط.

واشار عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي نبيل الشنوفي أن الأسطول سينطلق من ميناء سيدي بوسعيد بعد إتمام كل الاستعدادات للخروج الآمن للأسطول وفي صورة كانت الأحوال الجوية ملائمة .

واضاف أن نقطة الالتقاء الثانية ستكون من إيطاليا لتليها اليونان بمشاركة أكثر من 50 سفينة وأكثر من 45 دولة وعديد الممثلين العالميين من هوليود وشخصيات عالمية على غرار حفيد نيلسون مانديلا.

يشار إلى أن رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي أعلن اليوم مشاركته في الأسطول كما يمثل عضو المكتب التفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ياسين القايدي النقابة في الأسطول إلى جانب مشاركة فنانين تونسيين على غرار منير الطرودي وخميس البحري.