Ooredoo ترسم البسمة والأمل على وجوه 400 طفل من جمعية كافل اليتيم مع بداية العام الدراسي

جدّدت Ooredoo تونس التزامها تجاه أطفال جمعية كافل اليتيم من خلال مبادرة مميّزة بمناسبة العودة المدرسية، تأكيداً على إيمانها العميق بأهمية التعليم ودورها في بناء مستقبل أفضل.

وقد انطلقت هذه الشراكة منذ سنتين، حيث حرصت Ooredoo على مرافقة الأطفال في مختلف المناسبات الوطنية على غرار شهر رمضان، عيد الفطر، العطلة الصيفية، والعودة المدرسية.

وبمناسبة هذه السنة الدراسية، تكفلت Ooredoo بتجهيز 400 طفل من الجمعية بحقائب مدرسية متكاملة تحتوي على جميع المستلزمات والكتب الضرورية، حتى يتمكنوا من الانطلاق في عامهم الدراسي بثقة وحماس.

كما نظمت Ooredoo حفلاً مميّزاً بمقرها الرئيسي، أتيح خلاله للأطفال لقاء الرئيس التنفيذي للشركة السيّد منصور راشد الخاطر، الذي ألقى كلمة مؤثرة ومشجّعة:« في Ooredoo، نؤمن بأن لكل طفل الحق في أن يحلم ويحقق النجاح. التعليم هو مفتاح المستقبل المشرق، وشرف لنا أن نرافق أطفال كافل اليتيم في مسيرتهم نحو التميّز. »

وشملت المناسبة أيضاً تكريم الناجحين في امتحان الباكالوريا من أبناء الجمعية، حيث خصّصت لهم Ooredoo لفتة رمزية تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم الجامعية بكل طموح وثبات.

من جانبه، صرّح السيّد أيمن التوكابري، المسؤول الميداني لجمعية كافل اليتيم: « شراكتنا مع Ooredoo تمثل مصدر أمل حقيقي لأطفالنا. فإلى جانب الدعم المادي، فإن التشجيع والاعتراف بقدراتهم هو ما يمنحهم الثقة ويدفعهم نحو الأمام.»

وفي ختام الحفل، توجهت Ooredoo بأحر التمنيات لجميع الأطفال بعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق والسعادة.

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/reel/756659914028005