سبالينكا تنسحب من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

قال منظمون اليوم الأربعاء إن أرينا سبالينكا انسحبت من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب إصابة تعرضت لها خلال حملتها للفوز باللقب في فلاشينغ ميدوز.

وبلغت لاعبة روسيا البيضاء، التي تغلبت على أماندا أنيسيموفا لتفوز بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الثانية تواليا واللقب الرابع لها في البطولات الأربع الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر، دور الثمانية في بطولة الصين من فئة ألف نقطة العام الماضي.

وقالت سبالينكا في بيان للمنظمين “يؤسفني أن أعلن انسحابي من بطولة الصين المفتوحة هذا العام بعد تعرضي لإصابة طفيفة بعد أمريكا المفتوحة، سأحاول التركيز على استعادة كامل لياقتي لبقية العام”.

والأمريكية كوكو غوف هي حاملة اللقب في بطولة الصين المفتوحة، والتي ستقام في المركز الوطني للتنس في بيكين في الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى الخامس من أكتوبر القادم.