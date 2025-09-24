صادم ومروّع في العاصمة: أب يحتجز إبنته عاما كاملا مُكبّلة بالأغلال.. وهكذا تمكنت من الفرار #خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، بالاحتفاظ برجل في العقد الخامس من عمره، بعد أن كشفت الأبحاث عن احتجازه ابنته لمدة سنة كاملة داخل إحدى غرف المنزل بمنطقة سيدي حسين في العاصمة، وذلك إثر خلافات عائلية، وفق تقارير متطابقة.

وحسبما افادت به اذاعة الجوهرة، فقد قام الأب بتكبيل ابنته بالأغلال ومنعها من مغادرة الغرفة.

وفي يوم الواقعة، تمكنت الفتاة من الفرار بمساعدة شقيقها، لتتوجه مباشرة إلى مركز الأمن الوطني بسيدي حسين حيث تقدمت بشكاية في الغرض.

وقد تحركت فرقة الشرطة العدلية بالجهة بسرعة، ليتم إيقاف الأب وإحالته على التحقيق في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.