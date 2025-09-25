الاعلان عن نتائج المناظرة التونسية للمنتجات المحلية يوم 2 ديسمبر المقبل

ينتظر أن تعلن، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عن نتائج الدورة الخامسة للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية، يوم 2 ديسمبر 2025، في حفل ينتظم في مدينة الثقافة لتتويج الفائزين.

وسينعقد بالمناسبة أيام 2 و 3 و 4 ديسمبر المقبل، سوق من المنتج إلى المستهلك لعرض وبيع المنتجات المحلية المتوجة بمدينة الثقافة.

وتسبق مرحلة تتويج الفائزين تنظيم حصص تذوق المنتجات من طرف لجان التحكيم وذلك أيام 18 و19 و20 نوفمبر 2025.

يشار الى أن التسجيل في الدورة الخامسة للمنتجات المحلية ينتهي، يوم 30 سبتمبر الجاري، بالإدارات الجهوية للوكالة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

ووفق معطيات استقتها، وكالة تونس افريقيا للانباء، من، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فقد انطلق تنظيم هذه التظاهرة سنة 2017، كأول تجربة وطنية لتثمين المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الخصوصيات المحلية، وتشجيع المنتجين على تحسين الجودة والابتكار. وقد جاءت هذه المبادرة إثر عملية جرد شملت مختلف الجهات وأسفرت عن تحديد 220 منتجا محليا.

كما مثلت المناظرة منطلقا لصياغة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتجات المحلية، باعتبارها آلية عملية للتعريف بهذه المنتجات وتعزيز قيمتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وارتفع عدد المنتجات المتوجة من 236 منتوجا في الدورة الأولى إلى 879 منتوجا في آخر دورة حيث عرفت المناظرة التونسية للمنتجات المحلية تطورا لافتا عكس اتساع المشاركة والإقبال المتزايد من المنتجين.

ووفق الوكالة فقد ساهم هذا التطور في احداث ديناميكية تنموية محلية كبيرة وساهم في تشجيع المنافسة الإيجابية بين المنتجين والحرص على تحسيين جودة المنتجات.

وعن النتائج المحققة تعتبر الوكالة أن المناظرة التونسية للمناخات المحلية مكنت من إشعاع منتجات محلية تونسية على المستويين الوطني والدولي وتشجيع الفاعلين على الانخراط في منظومات الجودة والتسويق الى جانب دعم السياحة الغذائية والترويج للموروث الثقافي مع تنمية قدرات الشباب والنساء في الوسط الريفي في مجال ريادة الأعمال.