لأول مرة، تحتضن تونس مؤتمر التدريب الإقليمي RTC 2025 لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا

ألفا هيونداي موتور، الموزع الرسمي لسيارات هيونداي في تونس ورائد المبيعات في السوق التونسية، تتشرف بالإعلان عن نجاح مؤتمر التدريب الإقليمي RTC 2025 لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي انعقد من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 بفندق فور سيزونز تونس.

جمع هذا المؤتمر الإقليمي حوالي 40 مشاركًا من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يمثلون مختلف الأسواق التي تعمل فيها شركة هيونداي موتور. شكل هذا الحدث فرصة فريدة للتبادل المهني والثقافي، يجمع بين التدريب المتخصص واكتشاف التراث التونسي.

خيار يشهد على الثقة والعلاقة الممتازة مع الفريق التونسي

إن اختيار تونس كوجهة لمؤتمر التدريب الإقليمي هذا يعكس الثقة التي تضعها شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا في فريق ألفا هيونداي موتور التونسي. هذا الاختيار يقر بالخبرة والمهنية التي يتميز بها الفريق المحلي، والذي برز بأدائه الاستثنائي وقدرته على الحفاظ على معايير التميز للعلامة التجارية.

“نحن فخورون بأن شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا اختارت تونس لتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي الاستراتيجي”، صرح السيد مهدي محجوب، المدير العام لشركة ألفا هيونداي موتور. “هذا القرار يشهد على الثقة الممنوحة لفريقنا ويؤكد موقعنا كشريك مرجعي في المنطقة. إنه اعتراف بالتزامنا المستمر نحو التميز وقدرتنا على تمثيل قيم هيونداي بكرامة.”

حدث يجمع بين التدريب المهني والتبادل الثقافي

انخرط مؤتمر RTC 2025 في استراتيجية تطوير المهارات لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا. إلى جانب جانبه التقني والتدريبي، شكل هذا الحدث أيضًا فرصة فريدة للتبادل الثقافي، مما سمح للمشاركين باكتشاف ثراء التراث التونسي وخصائص السوق المحلية.

بفضل شبكة قوية وفريق مُخصص، تواصل ألفا هيونداي موتور ترسيخ موقعها الرائد في السوق التونسية للسيارات، وتقدم سيارات عالية الجودة تجمع بين الموثوقية والابتكار. تبقى الشركة وفية لالتزامها بتقديم تجربة لا تشوبها شائبة لحرفائها، مدعومة بضمانها لمدة 5 سنوات وحضورها في 20 منطقة عبر تونس.