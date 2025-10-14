عاجل/ الإحتلال يقرّر غلق معبر رفح وتقليص المساعدات

قررت حكومة الاحتلال عدم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، يوم غد الأربعاء، ردا على عدم تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقية جثامين الأسرى الذين قتلوا في قصف الاحتلال للقطاع خلال الحرب، وفق ما ذكرت القناة الـ13 العبرية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن القيادة السياسية قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى بقرارها هذا توصيات الأجهزة الأمنية.

وكانت قناة “كان” العبرية قد ذكرت أن المنظومة الأمنية للاحتلال اقترحت على الحكومة عدم فتح معبر رفح وعدم إدخال المساعدات بشكل كامل إلى حين إعادة كافة جثث الأسرى من القطاع.

وكانت صحيفة معاريف العبرية قد نقلت أمس عن مسؤول أمني إسرائيلي “إن الاتفاق بين المقاومة والاحتلال لم يحدد عدد الأسرى القتلى الذين ستسلمهم المقاومة أمس الاثنين، حيث سلمت المقاومة الصليب الأحمر 4 جثث لأسرى قتلى التزاما بالاتفاق”.

وكالات