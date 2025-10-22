عاجل/ سقوط تلميذ من حافلة وإحالته الى الانعاش..

جدت مساء الاثنين الماضي حادثة سقوط تلميذ يبلغ من العمر 13 عاما من حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل الرابطة بين سوسة ومنزل المحطة بمعتمدية سيدي بوعلي مما تسبب في ارتطامه بالرصيف واصابته على مستوى الرأس فتم نقله الى القسم الاستعجالي بمستشفى سيدي بوعلي ومن ثمة نقله الى مستشفى سهلول في حالة حرجة وايواؤه بقسم الانعاش.

وجدت الحادثة إثر ارتطام الحافلة بإحدى مخفضات السرعة وتسببت في فقدان توازن التلميذ وسقوطه، وفق ما افادت به اذاعة الديوان، اليوم الاربعاء.

يشار الى ان اهالي منطقة سيدي بوعلي ومنزل المحطة وعدة جهات من ولاية سوسة احتجوا في أكثر من مناسبة على سوء خدمات النقل وعدم توفير شركة النقل بالساحل الحافلات بالعدد الكافي لنقل التلاميذ.