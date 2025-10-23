عاجل/ ترامب: مروان البرغوثي في قيادة غزة ما بعد الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلة تايم الأميركية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر، مؤكدا أن نتنياهو كان سيستمر في الحرب على قطاع غزة سنوات لكنه أوقفه

واعتبر ترامب أن هجوم الكيان المحتل على قطر في 9 سبتمبر الماضي “كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع إلى القيام بما يجب فعله”.

وأكد ترامب في تصريحاته لمجلة تايم، أن الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، لكنه وجه تحذيرا لحركة حماس قائلا “إنها ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار”. وإن بلاده “ستتدخل إن رفضت حماس نزع سلاحها”.

وفي شأن متصل، أعلن ترامب أنه سيتخذ قرارا بنفسه بشأن احتمال افراج الاحتلال عن القيادي الأسير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وعن المصادقة التمهيدية لبرلمان الاحتلال على ضم الضفة الغربية المحتلة، قال ترامب، إن الكيان المحتل سيفقد كل الدعم الأميركي إذا مضى قدما في هذا القرار.

وأكد أن ضم الضفة لن يحدث “لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه”.

الجزيرة.نت