عاجل/ العثور على إمرأة وطفل مشنوقين في مستودع.. والنيابة تحقّق

عاجل/ جلسة استماع لممثلين عن وزارة الداخلية بمجلس الجهات

كلمة للسفير الأمريكي في ختام مهامه بتونس (فيديو)

عاجل/ بوتين يتوعّد..

عاجل/ رفض الافراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..

2025/10/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن عبد الكريم سليمان رئيس جمعية ” نماء تونس ” والقيادي السابق بحركة النهضة وتأجيل محاكمته ومتهمين آخرين الى موعد لاحق وفق ما اوردته موزاييك.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة عبد الكريم سليمان رئيس جمعية ” نماء تونس ” صحبة متهمين اثنين آخرين بحالة ايقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة ومجهولة المصدر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn