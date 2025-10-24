عاجل/ رفض الافراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن عبد الكريم سليمان رئيس جمعية ” نماء تونس ” والقيادي السابق بحركة النهضة وتأجيل محاكمته ومتهمين آخرين الى موعد لاحق وفق ما اوردته موزاييك.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة عبد الكريم سليمان رئيس جمعية ” نماء تونس ” صحبة متهمين اثنين آخرين بحالة ايقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة ومجهولة المصدر.