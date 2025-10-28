تراجع عائدات صادرات زيت الزيتون..

قدّرت العائدات المتأتية من تصدير زيت الزيتون، منذ بداية الموسم في نوفمبر 2024، وحتى سبتمبر 2025، ب3599،1 مليون دينار، أي بتراجع بنسبة 28،4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي (2023 2024)، وفق تقرير صادر عن المرصد الوطني للفلاحة، الثلاثاء.

وأفاد المرصد أنّ 21،4 بالمائة، من إجمالي هذه العائدات، فقط، تتعلق بزيت الزيتون المعلب. يذكر أنّ معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير تراجع، بنسبة 46،2 بالمائة، خلال سبتمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وتراوح بين 9،28 دينار للكيلوغرام (كلغ) الواحد، و 17،9 دينار للكلغ الواحد، حسب الأصناف.

وقدّرت الكميّات المصدّرة من زيت الزيتون، خلال الموسم 2025/2024، ب268،6 ألف طن بزيادة، بنسبة 41،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها، من الموسم 2023 /2024.

وشكّل الزيت المعلب 15،1 بالمائة من هذه الميّات المصدرة. فيما وقع بيعن 84،9 بالمائة من زيت الزيت الزيتون التونسين سائبا على مستوى الاسواق الخارجية. ولاحظ المرصد الوطني للفلاحة زيادة في كميّات زيت الزيتون المعلب المصدّر، مقارنة بالموسم 2023 /2024، إلى حدود 13،9 بالمائة.

ومثل صنف زيت الزيتون البكر الرفيع، 77،7 بالمائة، من الكميّات المصدّر. واستحوذت السوق الأوروبية على الجزء الأكبر من مبيعات تونس من زيت الزيتون، في حدود 58 بالمائة، متبوعا بسوق امريكا الشمالية، ب26،3 بالمائة، ثمّ افريقيا، ب9،4 بالمائة، فقط.

ومثلت إسبانيا المورّد الأوّل لزيت الزيتون التونسي، بنسبة 26،7 بالمائة، تليها إيطاليا، ب26،4 بالمائة، فالولايات المتحدة، ب19،3 بالمائة. تصدير 50،9 آلاف طن من زيت الزيتون البيولوجي وقدّرت مبيعات تونس من زيت الزيتون البيولوجين ب50،4 ألف طن، بقيمة 714 مليون دينار، فيما لم تتجاوز كميّات زيت الزيتون البيولوجي المعلّب، بنسبة 6،3 بالمائة، من إجمالي الزيت المصدّر.

وتراوح معدل سعر زيت الزيتون البيولوجي بين 14،02 دينار و13،81 دينار، للكيلوغرام الواحد، بالنسبة للزيت السائب، وقدّر سعر الكيلوغرام من الزيت المعلّب ب17،06 دينار. وتعتبر إيطاليا المورد الأوّل لزيت الزيتون البيولوجي، بنسبة 51،1 بالمائة، من الكميّات المصدرة خلال الأشهر 11 الأولى من الموسم 2024 / 2025، تليها اسبانيا (20،8 بالمائة) فالولايات المتحدة الأمريكية (17 بالمائة).