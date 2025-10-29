الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة..#خبر_عاجل

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد غارات صهيونية نفذها الاحتلال الصهيوني على مناطق في قطاع غزة.

ونددت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بالغارات الصهيونية الجديدة التي أدت إلى استشهاد عشرات الأشخاص وإصابة الكثيرين بينهم أطفال ونساء.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوة جميع الأطراف إلى مواصلة احترام وقف إطلاق النار، مضيفا أنه “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار”.

في الأثناء، طالب الدفاع المدني الفلسطيني بوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، داعيا لفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الوقود والمعدات والاحتياجات الأساسية لعمل الطواقم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت اليوم، إن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ارتفع إلى 100 شهيد، بينهم حوالي 35 طفلا، في حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على مختلف مناطق القطاع.