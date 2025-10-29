سرقة أمتعة شبان مستقبل المرسى في ملعب البصيري: المتورطون قُصّر..وهذه التفاصيل..!

تمكنت الفرق الأمنية التابعة لمركز الامن ببنزرت وفي ظرف وجيز من تفكيك لغز سرقة هواتف لاعبي أداني مستقبل المرسى من داخل حجرات ملابس ملعب أحمد البصيري وإيقاف كافة المتورطين، وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة موزاييك .

وفي تفاصيل الحادثة، تفطن لاعبو مستقبل المرسى لفقدان هواتفهم الجوالة من داخل حجرات الملابس فتم إبلاغ الوحدات الأمنية.

وبعد الحصول على التراخيص اللازمة، تم تتبع الهواتف وتحديد مكانها وكذلك هوية الشخص الذي كانت بحوزته فتم جلبه. وخلال البحث، أكد أنه اشترى الهواتف من أطفال قصر وبتحديد هوياتهم تم إيقافهم.

وكشف الأطفال خلال الأبحاث أنهم دخلوا الملعب مع أفراد فريق مستقبل المرسى ونظرا لسنهم لم يثيروا الشك حول أسباب تواجدهم داخل حجرات الملابس. ومع انطلاق اللقاء قاموا بسرقة الهواتف قبل أن يفرطوا فيها بالبيع.

وباستشارة النيابة العمومية، تم إيداع الأطفال إصلاحية الأحداث وإيقاف المشتري بالسجن كما تم إرجاع المسروق إلى فريق المستقبل الرياضي بالمرسى.