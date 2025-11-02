عاجل/ سويعات قبل اضراب البنوك: رئيس الجامعة يوجه هذه الرسالة الى النقابيين والمجلس البنكي..

عشيّة الإضراب المقرر في قطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، توجّه الكاتب العام للجامعة العامة أحمد الجزيري، من خلال منشور على فيسبوك اليوم بنداء للنقابيين بقطاع البنوك للتمسك بالاضراب المقرر يومي 3و4 نوفمبر الجاري.

واشار الى ما اعتبره محاولات للضغط على الأعوان، وقال الجزيري إن الجامعة تتابع “ما يتعرض له بعض الزملاء من هرسلة وتهديد”، لكنها واثقة أن هذه المحاولات “ستنكسر أمام جدار الحق الذي شُيّد بالنضال والتضامن”، على حد تعبيره.

كما وجّه الكاتب العام رسالة إلى المجلس البنكي والمالي قائلاً: “مازالت لديكم فرصة ساعات، استجيبوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة ونفتح ملفات القطاع ومطالب الموظفين بكل شفافية ومصداقية، فالتفاوض يعني تعليق الإضراب، وما دون ذلك سيأتيكم الرد غدًا من الموظفين رغم الهرسلة والتهديد”.