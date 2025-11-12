بنوك تغري أصحاب الثروات بعوائد غير مسبوقة..ما القصة ؟!..

بعد التراجع المتتالي في أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال الشهور الأخيرة، كثفت البنوك المصرية اهتمامها بالتوسع في جذب مدخرات كبار العملاء، أو ما يعرف بـ”أصحاب الثروات”، في محاولة لتعزيز محافظها الادخارية والحفاظ على استقرارها المالي.

وطرحت بعض البنوك حسابات توفير متعددة الشرائح لتناسب احتياجات هذه الفئة، حيث تراوحت الحدود الدنيا للأرصدة المطلوبة بين 5 و20 مليون جنيه، مقابل عوائد مرتفعة اقتربت من 20% سنوياً على بعض الشرائح.

وقال مسؤولو التجزئة المصرفية بعدد من البنوك الكبرى لـ”العربية Business” إن المنافسة بين البنوك لجذب مدخرات الأفراد، وخاصة كبار العملاء، اشتدت بعد تراجع عوائد شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة التي تراوحت بين 23% و27%.

وأضافت المصادر أن البنوك تحاول استقطاب مدخرات كبار العملاء عبر عدة آليات، أبرزها تقديم فوائد استثنائية مقارنة بمعدلات العائد السائدة، إلى جانب خدمات مصرفية خاصة تشمل مدير علاقات مخصص، واستشارات استثمارية، ومزايا إضافية تتعلق بحدود بطاقات الائتمان.

“المنافسة على مدخرات الأثرياء في مصر أصبحت أحد محاور استراتيجيات البنوك، في ظل تغيرات السوق وتراجع الفائدة وتزايد الطلب على الائتمان متوسط وطويل الأجل”، وفقا لمصرفيين.

حسابات التوفير الأعلى عائد

وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على البنوك التي تقدم أعلى عوائد على حسابات التوفير لكبار العملاء، تصدّر فيه البنك “العربي الأفريقي الدولي” من خلال حساب توفير E-Golden، الذي يمنح عائداً يصل إلى 19% على المدخرات التي تتجاوز 20 مليون جنيه، بينما تنخفض الفائدة إلى 18.75% سنوياً للمدخرات بين 10 و20 مليون جنيه، وتصل إلى 18.5% للمدخرات بين 5 و10 ملايين جنيه.

في المقابل، يطرح البنك “التجاري الدولي” فائدة تتراوح بين 14.75% و15.75% سنوياً لأصحاب المدخرات التي تزيد عن مليون جنيه، مع صرف العائد بشكل يومي.

ويقدم بنك القاهرة حساب “ميجا توفير” عبر 5 شرائح ادخارية، حيث تصل أعلى فائدة إلى 18.25% سنوياً للمدخرات التي لا تقل عن 20 مليون جنيه، وتنخفض إلى 17.75% للمدخرات بين 10 ملايين وأقل من 20 مليون جنيه.

كما يتيح البنك الأهلي المصري حساب “بلاتيني” بفائدة تتراوح بين 9.75% و15.75% للعملاء من أصحاب المدخرات التي تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه.

بينما يقدم البنك “الأهلي قطر الوطني” فائدة تصل إلى 17% على حساب “توفير بلس” بالجنيه المصري، للمدخرات التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

ويمنح بنك قناة السويس فائدة تصل 19% على حساب التوفير انفينتي مشترطاً رصيد لا يقل عن 20 مليون جنيه، بينما يتيح فائدة 18% على حساب “ثروة” لأصحاب الأرصدة أكثر من 10 ملايين جنيه.

انخفاض تكلفة التشغيل

وقال مسؤول بقطاع العمليات المصرفية بأحد البنوك إن اهتمام المؤسسات المصرفية بشريحة كبار العملاء تزايد خلال السنوات الأخيرة، لأسباب أبرزها خفض تكلفة التشغيل وضمان استقرار أكبر للمدخرات.

وأضاف أن تعاملات هذه الفئة مع البنوك تكون أكثر نشاطاً، موضحاً أن أرصدة حساباتهم المرتفعة تسهّل لهم الحصول على قروض مضمونة، وإصدار بطاقات ائتمانية بالعملات المحلية والأجنبية، إلى جانب انخفاض معدلات التعثر لديهم.

“المنافسة بين البنوك على جذب شرائح العملاء مستمرة منذ تدشين إدارات متخصصة لخدمة هذه الفئة ، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً بعد إجراء سلسلة تعويمات السنوات الماضية وتراجع قيمة العملة المحلية”، بحسب المسؤول.

وأوضح أن البنوك تعتمد بشكل أكبر على حسابات التوفير في جذب ثروات كبار العملاء، نظراً لمرونة التعامل عليها وسهولة تعديل تكلفتها، مقارنة بالمنتجات الادخارية الأخرى التي تُقيد المدخرات وفق آجال طويلة وبعوائد ثابتة.

“العربية.نت”